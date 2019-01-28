Manisa - Gediz Nehri'ndeki Taşkın Tarım Arazilerini Göle Çevirdi
14 dakika önce
Gediz Nehri'ndeki taşkın tarım arazilerini göle çevirdiMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.
Gediz
Nehri'ndeki taşkın tarım arazilerini göle çevirdi
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Ekili alanlarda büyük hasar meydana geldi, biber, domates ve mısır ekimi yapılacak araziler de sulara gömüldü.
Turgutlu Ovası'ndan geçen Gediz Nehri, yoğun sağanak yağmur ve kendisini besleyen dere ve çaylardan taşınan sular nedeniyle taştı. Başta Geren, Arpalık, Çampınaraltı, Sarıbey Köyaltı ve Sinirli Altı mevkilerinde bulunan binlerce dönümlük tarım arazisi taşkın suları altında kaldı. Üzüm bağları ile biber, domates, mısır ekimi için hazırlanan araziler suyla doldu. Suyla dolan bağlarına giremeyen çiftçiler, budama yapamadıkları için mağdur olduklarını söyledi. Geren Mevkisi'nde Gediz Nehri kenarında bulunan büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri taşkın tehlikesi nedeniyle sahipleri tarafından tahliye edildi. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol
, Turgutlu Ovası'ndan geçmekte olan Gediz Nehri'ni besleyen dereler ve çaylardan gelen aşırı su taşkınlara neden oldu. Tarım arazileri suyla doldu. Çiftçilerimizi ve özellikle çiftlik sahiplerini gerekli önlemleri almaları için uyarıyoruz. Arazilerde ise su baskınları ürünlerin dikimini geciktirecek. Suların çekilmesiyle birlikte de zarar ortaya çıkacak dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:24 Kaynak: DHA
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