Manisa haberi: Soma Maden Faciasında İki Yakınını Kaybeden Avukat Berrin Demir: "Ailelerin Enerji Bakanlığı'ndan Ödenmemiş Tazminatları Var Artık Telefonlara Çıkan...

DİLAN KUTLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın maden faciasında hayatını kaybeden 41 maden işçisinin ailelerine, "kişi başı 1,5 milyon lira tazminat" ödeneceği sözünü verdi. Ancak Soma ve Ermenek maden faciasında mağdur olan birçok aile söz verilen tazminatlarını yıllardır alamadı. Soma avukatlarından Berrin Demir, "En son tazminatların ödenmesi için 15 Ekim 2021 tarihinde Enerji Bakanlığı'na tekrar yazdık. Önce 'Ödeyeceğiz' dediler. Sonra 'Hukuk servisimiz taşındı' dediler. Artık telefonlara çıkan kimse de yok. Ailelerin Enerji Bakanlığı'ndan ödenmemiş tazminatları var ve ben buna canlı örneğim, elimde dosyam var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Bartın maden faciasında hayatını kaybeden 41 maden işçisinin ailelerine, "kişi başı 1,5 milyon lira tazminat" ödeneceği sözü verdi. Ancak Soma ve Ermenek maden faciasında mağdur olan ailelerin birçoğuna söz verilen bu tazminatları yıllardır alamadığı ortaya çıktı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybeden 301 madenci ailelerinin avukatlarından Berrin Demir, ailelerin bir kısmının tazminatlarının "8 yıl aradan sonra Kurban Bayramı'nda ödendiğini" söyledi. Karaman Ermenek'te 28 Ekim 2014'de 18 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında eşi Osman Çoksöyler'i kaybeden Şadiye Çoksöyler de, kendilerine tazminatın yüzde 5'lik dilimini verdiklerini ifade etti.

Soma'da maden faciasında iki kuzenini kaybeden avukat Demir, "Hem aile hem avukat sıfatıyla davaları takip ettim. Aileler, Bartın'daki 'trafo açıklaması', 'kader' laflarının geçmesi konularından çok etkilenmişler. Aynı acıyı tekrar kalplerinde yaşıyorlar" diyor.

Ceza ve tazminat davalarının uzun sürdüğünü belirten Demir, aynı sıkıntıları Bartın maden faciasında mağdur olan ailelerin de yaşayacağını belirtirken, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine şunları söyledi:

"AİLELERİN ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN ÖDENMEMİŞ TAZMİNATLARI VAR VE BEN BUNA CANLI ÖRNEĞİM"

"İş mahkemesinden dolayı tazminat davalarının hemen hemen büyük bir çoğunluğunda hala tazminatını alamayan aileler var. Benim avukatlığını yaptığım ailelerin daha Kurban Bayramı'nda tazminatlarını alıp ödeyebildim. Çalışma Bakanlığı tazminatları ödedi. Enerji Bakanlığı ödemedi. Enerji Bakanlığı'na karşı açmış olduğumuz dava 28 Ekim 2018 tarihinde bitmiş. En son tazminatların ödenmesi için 15 Ekim 2021 tarihinde Enerji Bakanlığı'na tekrar yazdık. Bu tarihe kadar halen ödenmedi ve artık telefonlarımıza çıkacak kimseyi de bulamıyoruz. Önce 'Ödeyeceğiz' dediler. Sonra 'Hukuk servisimiz taşındı' dediler. Artık telefonlara çıkan kimse de yok. Ailelerin Enerji Bakanlığı'ndan ödenmemiş tazminatları var ve ben buna canlı örneğim, elimde dosyam var.

"AİLELERE YAPILAN YARDIM, HALKIMIZIN YAPTIĞI YARDIMDI"

Soma'da olaydan hemen sonra halkımız yardım etmek istiyordu. O zaman zannediyorum Başbakanlık nezdinde bir yardım hesabı açılarak bu paraların orada toplanması talep edildi. Vatandaşlarımız yapmak isteyecekleri yardımı o resmi hesaba yatırdılar. Ben bunun üzerine bilgi edinme başvurusu yaptım. Ne kadar para yattı, hangi hesaba yattı diye. Aylar sonra bana gelen cevapta 'Yatan para eşit olarak dağıtılmıştır.' Ama ailelere yapılan bu yardım halkımızın yaptığı yardımdı.

Altını çizmek isterim, bu ceza davasında Soma Kömürler A. Ş. avukat ordusuyla ceza davalarını takip etti. Fakat tazminat davalarında Soma Kömürler A. Ş'nin dahli olmadı. Adamların umurunda bile değil, çıkan mahkeme kararında maddi manevi tazminatları da yine TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri) ödedi.

"TAZMİNAT DAVALARI O KADAR UZUN SÜRDÜ Kİ, BU ENFLASYONİST ORTAMDA PARALAR ERİDİ GİTTİ"

Bu tazminat davalarının çok uzun sürmesiyle bu enflasyonist ortamda öyle bir hal aldı ki aldıkları parayla ne bir araba alabilirler ne de Soma'da ev bile alamaz duruma geldiler. Paraları eridi gitti. Yıllık kanuni faiz yüzde 9. Yüzde 9 faizle o parayı ödeseniz ne olur, ödemeseniz ne olur. Zaten alım gücü kalmamış vaziyette. Bunun dışında her aileye iki ev sözü verilmişti o söz yerine getirildi. Bir tanesi Gaziantepli İş Adamları Derneği bir tanesi de TOKİ eliyle yapıldı ve ailelere teslim edildi."

"SOMA'DA HER AİLEDEN KAMUDA 1 KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLMESİNE DAİR OLAN KANUN ARTIK YOK"

Ceza ve tazminat davalarının uzun sürdüğünü belirten Berrin Demir, aynı sıkıntıların Bartın'da mağdur olan ailelerin de yaşayacağını belirterek, "Üstüne üstlük Soma'da her aileden kamuda 1 kişinin istihdam edilmesine dair olan kanun artık yok. Yeni düzenleme yapılmazsa eğer onlar bundan yararlanmayacaklar. Maddi manevi tazminatlarını bilirkişi raporunun kusur oranına göre alacaklar" dedi.