Kaplumbağa kurtarıcısı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaplumbağa kurtarıcısı

04.08.2022 10:11

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde demir yolu yol kontrol memurluğundan emekli olan Mehmet Erbil (69), çalıştığı dönemdeki gibi her gün 20 kilometrelik yol yürüyerek hem diktiği ağaçlara bakıyor hem de raylara bırakılan kaplumbağaları kurtarıyor.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde demir yolu yol kontrol memurluğundan emekli olan Mehmet Erbil (69), çalıştığı dönemdeki gibi her gün 20 kilometrelik yol yürüyerek hem diktiği ağaçlara bakıyor hem de raylara bırakılan kaplumbağaları kurtarıyor. Demir yolu hattına 3 bin, ildeki dağlara ise 6 bin fidan diken Erbil, "Yanımda kaplumbağalar için su taşıyorum. Binlerce kaplumbağa kurtardım, kurtarmaya da devam ediyorum" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erbil, 1963 yılında Spil Dağı'nda düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde, 'Manisa Tarzanı' lakaplı Ahmet Bedevi ile karşılaştı. Bedevi'den etkilenen Erbil, gençlik yıllarında gönüllü olarak Ahmetli dağlarına çok sayıda fidan dikti. 1979 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD), yol kontrol memuru olarak göreve başlayan Erbil, tren kazalarını önlemek için her gün görevi gereği 20 kilometrelik yolu yürüdü. Salihli, Turgutlu ve Ahmetli'nin dağlarına 6 bin fidan diken Erbil, her gün yürüdüğü Turgutlu- Alaşehir demir yolu hattına da 3 bin fidan dikimi yaptı. Erbil, bu süreçte çiftçilerin tarlalarına zarar vermemesi için demir yoluna bıraktığı ve raylar nedeniyle mahsur kalan kaplumbağaları kurtardı. 2013'te emekli olan Erbil, şimdi de 20 kilometrelik yolu yürüyüp hem diktiği ağaçlara bakım yapıyor hem de gördüğü kaplumbağaları kurtarıyor.

'KAPLUMBAĞALAR ÖLÜME GÖNDERİLİYOR'Doğa tutkunu olduğunu ve 34 yıl boyunca yol kontrol memuru olarak görev yaptığını belirten Mehmet Erbil, "Göreve geldikten sonra yorgunluk çayı bile içmeye fırsat bırakmadan dağlara ağaç diktim. Bugüne kadar dağlara 6 bin, demir yolu hattına ise 3 bin fidan diktim. Yaz aylarında ağaçları suladım. Bugüne kadar nerede bir orman yangını çıksa, gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek verdim, koşarak gittim. Yol kontrolü yaptığım sırada da hat içerisinde gördüğüm kaplumbağaları dışarı çıkardım. Demir yoluna bırakılan kaplumbağalar aslında ölüme gönderiliyor. Yazın sıcağında bu raylarda kalan kaplumbağalar dışarı çıkamıyor ve güneşin de etkisiyle adeta alev topuna dönüyor. Kaplumbağa fazla ısı aldığında kırmızı olan kanı simsiyah olur ve kan kusa kusa ölür. Kaplumbağaları ölüme gönderdiklerini bilseler, çiftçiler de demir yoluna bırakmaz" dedi.'BİNLERCE KAPLUMBAĞA KURTARDIM'

Kaplumbağaların bu durumunu gören Erbil, "Alev topuna dönen kaplumbağalar için yanımda 3 litreden fazla su taşımaya başladım. Görünce hemen gölgeye alıp, üzerlerine su dökerek kurtarırdım. Denk gelmediğim kaplumbağaların raylarda öldüğünü gördüm. Emekli oldum ama kaplumbağaları kurtarmak ve diktiğim ağaçların bakımını yapmak için bu yolu yürümeye devam ediyorum. Yanımda kaplumbağalar için su taşıyorum. Binlerce kaplumbağa kurtardım, kurtarmaya da devam ediyorum. İnsanlardan hayvanlara ve doğaya zarar vermemelerini istiyorum" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Üzümde salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele Üzümde salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele Manisa BŞB'nin potada ayakları sağlam basacak Manisa BŞB'nin potada ayakları sağlam basacak AK Parti'li Baybatur: 'Birileri laf, AK Parti iş üretiyor' AK Parti'li Baybatur: 'Birileri laf, AK Parti iş üretiyor'
Kaynak: DHA

Mehmet Erbil, Kaplumbağa, Ahmetli, Manisa, Erbil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaplumbağa kurtarıcısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:18 Tren, park halindeki aracı biçti! Araç sahibinin tavırları şaşırttı
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:14:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kaplumbağa kurtarıcısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement