Manisa'nın ilçelerinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu, Kula, Yunusemre ve Ahmetli ilçelerinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

Turgutlu Namık Kemal İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte polis ve jandarma ekipleri, öğrencilere yaya geçitlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Protokol üyeleri tarafından sürücülere, yaya önceliği konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, trafikte yaya farkındalığının arttığına işaret ederek, "Özellikle trafik işareti ve zemin işareti ile belirlenen yerlerde sürücüler kavşaklarda, bu tür okul geçişlerinde, yaya geçişlerinin olduğu yerlerde yavaşlayarak, yayalara öncelik vermeleri gerekmektedir. Bu bir kanuni zorunluluktur." dedi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, mahalle muhtarları, resmi daire müdürleri, esnaf ve sanatkarlar odası başkanları ile öğrenciler katıldı.

Kula

Kula'da da trafik ışıklarının bulunmadığı kavşak ve yollarda kırmızı çizgi uygulaması yapıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve protokolün katılımıyla yaya geçitlerindeki çizgiler kırmızıya boyandı.

Öğrencilerin ve vatandaşların da katılım sağladığı programda konuşan Kaymakamı Duru, "2019 yılında hayata geçen yasa ile birlikte 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile devletin tüm unsurlarıyla bu farkındalık eylemi başlatıldı. 2019 yılından bu yana yaya önceliğini kültürümüze yerleştirmek amacıyla çeşitli etkinlik yürütüyoruz." diye konuştu.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi ile Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya, Alahıdır ve Kargın Mahallelerinde düzenlenen etkinlikte jandarma ekipleri, levhalar ile belirlenmiş ancak trafik ışığı bulunmayan okul ve yaya geçitlerinde öğrencileri, yayaları ve sürücüleri trafikte yaya önceliği konusunda bilgilendirdi.