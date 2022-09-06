Kula'nın gözbebeği olan Süleyman Şah Camii'ne hırsız girdi - Son Dakika
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Kula'nın gözbebeği olan Süleyman Şah Camii'ne hırsız girdi

06.09.2022 14:49
Kula'nın gözbebeği olan Süleyman Şah Camii'ne hırsız girdi

Manisa'nın Kula ilçesinde 4 minaresi ile inanç turizminin gözbebeği haline gelen Süleyman Şah Camii'ne hırsız girdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 4 minaresi ile inanç turizminin gözbebeği haline gelen Süleyman Şah Camii'ne hırsız girdi. Görevli odasında bulunan bilgisayarı çalan hırsız ya da hırsızlar, yakalanmamak için güvenlik kameralarını da duvara doğru çevirirken, kayıt cihazını da alıp kaçmışlar.

4 minaresi, eşsiz kalem işçiliği, mimarisi, kapı ve pencere işlemeleri ve avlu dekorasyonu ile Manisa'nın Kula ilçesinde inanç turizminin gözbebeği haline gelen Süleyman Şah Camii'ne hırsız girdi. Sabah namazını kılmak için cami imamı ile birlikte camiye gelen cemaat, ana giriş kapısından camiye giremeyince yan kapıdan içeri girdi. Cep telefonlarının ışıkları ile cami içerisine giren cemaat, görevli odasının kapı camlarının kırıldığını, güvenlik kameralarının duvara doğru çevrildiğini, cemaatin yardımlar için para topladığı sadaka kasasının zorlandığını ve ana giriş kapısının açılmaması için arkasına demir parçalar koyulduğunu fark etti. Görevli odasında kullanılan bilgisayar ile güvenlik kameralarının kayıt cihazının çalındığını tespit eden cami cemaati, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, cami içerisinde ve çevresinde parmak izi çalışmaları ile inceleme yaparken, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Sabah namazını kılmak için camiye geldiklerinde utanç verici manzara ile karşılaştıklarını dile getiren cami cemaatinden esnaf Hasan Hüseyin Leblebici, "Biz sabah namazını kılmak için hocamla birlikte camiye gelmiştik, ama kapıyı açamadık. Kapıyı açamayınca yan kapıdan girelim dedik. Korktuğumuz için telefonlarımızın ışıklarıyla içeri girdiğimizde camlar kırılmış, kameralar ters çevrilmiş. İçeriye bir girdik, bilgisayar ve kayıt cihazı çalınmış. Yani bu camiye gelip de bu ahlaksızlığı nasıl olur bilemiyorum. Sadaka kutumuz var. Sadaka kutumuzu dahi devirmeye açmaya çalışmışlar ama onu başaramamışlar." şeklinde konuştu.

Hırsız ya da hırsızların yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Süleyman Şah, Hisarcık, Manisa, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'nın gözbebeği olan Süleyman Şah Camii'ne hırsız girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kula'nın gözbebeği olan Süleyman Şah Camii'ne hırsız girdi - Son Dakika
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