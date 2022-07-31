Havanın kararmasıyla aydınlatılan bölgede ekipler bir yandan iş makineleriyle alana dolan çamuru tahliye etmek için kanal açıyor, diğer yandan da çamurun içindeki iş makinesi kabini vinç yardımıyla çıkarılmaya çalışılıyor.

Çamurda kaybolan iş makinesi operatörü İbrahim Demir'e ulaşılması için de AFAD koordinesinde ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerin desteğiyle çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

İbrahim Coşkun, İbrahim Demir, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da çamur altında kalan işçiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

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