Yangın bölgesine Kızılay'dan destek - Son Dakika
Üye Girişi

Yangın bölgesine Kızılay'dan destek

08.09.2022 10:47
Yangın bölgesine Kızılay'dan destek

Manisa'nın Soma ilçesinde dün çıkan orman yangını sonrası bölgeye hareket eden Türk Kızılayı Manisa Şubesi gece boyunca hem yangın ekiplerine hem de mahalleli vatandaşlara çorba, çay, su, simit ve ayran dağıtarak destek verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün çıkan orman yangını sonrası bölgeye hareket eden Türk Kızılayı Manisa Şubesi gece boyunca hem yangın ekiplerine hem de mahalleli vatandaşlara çorba, çay, su, simit ve ayran dağıtarak destek verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün çıkan orman yangını hem ağaçları hem doğal yaşamı hem de bölgedeki vatandaşları olumsuz etkiledi. Yangının başladığı ilk saatlerde hazırlıklarını yaparak bölgeye giden Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekipleri tarafından gece boyunca çorba, çay, şu, simit ve ayran dağıtıldı. Kızılay ekipleri hem vatandaşlara hem de orman ekiplerine desteklerini sabah saatlerine kadar sürdürdü. - MANİSA

YORUMLAR
500
Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Kızılay, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangın bölgesine Kızılay'dan destek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:03:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yangın bölgesine Kızılay'dan destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement