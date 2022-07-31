KÖMÜR OCAĞINDA ŞLAM HAVUZU ÇÖKTÜ; KAYBOLAN KEPÇE OPERATÖRÜ 29 SAATTİR ARANIYOR

MANİSA'nın Soma ilçesindeki bir kömür ocağında şlam (çamur) havuzunun çökmesi sonrası meydana gelen kazada çamur içinde yan yatan kamyon sürücüsü İbrahim Coşkun (47) itfaiyenin müdahalesiyle sağ kurtarılırken, havuzdan akan tonlarca çamurun altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir (63) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 29 saattir sürüyor.

Soma'nın kırsal Dereköy Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait kömür ocağındaki şlam havuzunda dün sabah 06.00 sıralarında çökme meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İbrahim Demir, havuzdan akan tonlarca çamurun altında kaldı. Kamyon şoförü İbrahim Coşkun ise çökmeyi son anda fark edip, araçtan atlayarak canını kurtardı. Kamyonun üzerine çıkan Çoşkun, kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü Coşkun, kamyon üzerinden itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen kepçe operatörü Demir için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

HAVUZDAKİ ÇAMURU TAHLİYE İŞLEMİ SÜRÜYOR

İlk olarak kepçenin çamur içinde batık olduğu bölgeye yol yapılarak, kepçeye ulaşılması sağlandı. Havuzun akış yönüne bent yaparak havuzu ortadan ikiye bölen ekipler, daha sonra havuzun alt kısmına açtığı kanal ile çamuru tahliye etmeye başladı. Şlam havuzunda vince bağlı kurtarma sepetiyle kepçeye ulaşan ekipler, halata bağladıkları kepçeyi dozerler ile çekmeye çalıştı. Gün boyu süren çalışmalar, havanın kararmasıyla da devam etti. Ekipler zaman zaman halat yardımıyla dozerler ile kepçeyi çekmeye çalışırken, diğer yandan havuzdaki çamuru tahliye işlemi sürüyor.