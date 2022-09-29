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Sarıgöl'de ise polis ve jandarma İstiklal Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı önündeki yaya geçidinde sürücüleri ve öğrencileri bilgilendirdi.

Turgutlu Arif Canpoyraz İlkokulu önündeki yaya geçidi Turgutlu Kaymamı Selami Kapankaya ve öğrenciler tarafından trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için kırmızıya boyandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Turgutlu'da 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı - Son Dakika

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