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Manisa salihli'de şehit acısı

4 dakika önce

FIRAT'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristler tarafından atılan havan mermisinin isabet ettiği Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in şehit olduğu haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde oturan ailesine bildirildi.

FIRAT'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Tel Abyad kentinden teröristler tarafından atılan havan mermisinin isabet ettiği Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in şehit olduğu haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde oturan ailesine bildirildi.

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Tel Abyad'tan Akçakale ilçesine düşen havan mermisinin şarapnel parçalarının isabet ettiği Salihlili Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş, şehit oldu. Şehit haberi Manisa'nın Salihli ilçesinde üzüntü yarattı. Güneş'in şehadet haberini; Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, aileye bildirdi. Güneş ailesi büyük acı yaşarken, yakınları taziyeye geldi. Cihan Güneş'in bekar olduğu öğrenildi.

Manisa salihli'de şehit acısı

Barış Pınarı Harekatı, Cihan Güneş, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:48 Kaynak: DHA
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