Son Dakika Haberleri: MANİSA Soma'ya gelen Bakan Dönmez, kömür işçileriyle iftar yaptı

MANİSA Soma'ya gelen Bakan Dönmez, kömür işçileriyle iftar yaptı

3 saat önce

Soma'ya gelen Bakan Dönmez, kömür işçileriyle iftar yaptıENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Manisa'nın Soma ilçesinde, maden işçileriyle iftar yaptı.

Soma'ya gelen Bakan Dönmez, kömür işçileriyle iftar yaptı
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Manisa'nın Soma ilçesinde, maden işçileriyle iftar yaptı. Bakan Dönmez, TUBİTAK'ın 2009 yılında hayata geçirdiği Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi projesinin pilot tesislerinde incelemelerde bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma ilçesinde maden işçileriyle iftar yapıp, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Dönmez, ilk ziyaretini Soma Maden Şehitliği'ne yaptı. Mezarlık önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, tek tek ziyaret ettiği mezarlara karanfil bırakıp, dua etti. Dönmez'e, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri eşlik etti. Soma Maden Şehitliği ziyaretinin ardından Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) tesislerine geçen Dönmez, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi projesinin pilot tesislerinde incelemelerde bulundu.
"KÖMÜRDEN AKARYAKIT ÜRETİYORUZ"
İnceleme sonrasında basın açıklaması yapan Fatih Dönmez, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi projesinin tesislerinin, TUBİTAK'ın 2009 yılında hayata geçirdiği AR-GE bir projesinin sonucu olduğunu ve pilot tesisin artık üretime geçtiğini belirterek, "Buradaki tesisimizde kömürle sıvı akaryakıt elde ediyoruz. Bu dünyanın muhtelif yerlerinde geçmişte denense de, biz Türkiye bunu ilk defa Türk mühendislerimizin araştırmaları sonucu yapıyoruz. Şimdi, hem teknik hem de ekonomik olarak sonuçları değerlendiriyoruz. Türkiye kömür bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Biz kömürden bugüne kadar sadece ya ısısından yararlanmak suretiyle istifade ettik ya da yaktık bir termik santralde elektrik ürettik. Ama bundan sonra birincil enerji kaynağını başka bir türe çevirmiş oluyoruz. İşin ekonomisi de son derece önemli. Bu tesislerden akaryakıt üretmek diğer tesislere göre zaman zaman daha yüksek maliyetli olabiliyor. Bugünkü ham petrolün fiyatını baz alırsak bu tesisle daha ekonomik akaryakıt üretilebileceğini ortaya koymuş olduk. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.
Bakan Dönmez açıklamalarının ardından Soma Işıklar Kömür Ocağı'na geçerek madencilerle iftar yaptı.
MANİSA Soma'ya gelen Bakan Dönmez, kömür işçileriyle iftar yaptı
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:03 Kaynak: DHA
İşçi, Soma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:35:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MANİSA Soma'ya gelen Bakan Dönmez, kömür işçileriyle iftar yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]