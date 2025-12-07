Manisa Tarım ve Orman Müdürü\'nden Samimi Buluşma

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Sarıgöl'de düzenlenen programda personel ve aileleriyle bir araya gelerek samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen akşam çayı etkinliğinde tarımsal çalışmalar ve projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen akşam çayı ve sohbet programına katıldı. İlçe Müdürü Ahmet Akar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, personel ve aileleri ile sıcak ve samimi bir ortamda bir araya gelindi.

Akşamın serinliği ile çay kokusunun birleştiği programda, İl Müdürü Karayılan personel ile istişarelerde bulundu. Sohbet havasında geçen buluşmada, tarımsal çalışmalar, yürütülen projeler ve geleceğe yönelik planlamalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Buluşmada, mesai birlikteliğinin ötesinde aynı toprağa emek veren büyük bir aile olmanın önemi vurgulandı. Katılımcılar, gösterilen ilgi, samimi yaklaşım ve paylaşılan zamanın kendileri için değerli olduğunu ifade etti.

İl Müdürü Karayılan, üreticilere ve bölge tarımına hizmet etme kararlılıklarını daha da güçlendiren bu tür birlikteliklerin önemine dikkat çekerek, "Biz büyük bir aileyiz; çünkü bu topraklar hepimizin" mesajını verdi. - MANİSA