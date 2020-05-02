MANİSA Taş ocağında düşüp öldü - Son Dakika

Taş ocağında düşüp öldü

MANİSA'da taş ocağında operatör olarak çalışan Süleyman Yılmaz (48), bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Şehzadeler'in Yukarıçobanisa Mahallesinde bulunan özel bir taş ocağında meydana geldi. Ocakta taş kırma makinesi operatörü, evli ve 3 çocuk babası Süleyman Yılmaz, çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybederek, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşmenin etkisiyle kafasını taşa vuran Yılmaz'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.