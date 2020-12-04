Manisa ve Muğla'daki hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundular - Son Dakika

Manisa ve Muğla'daki hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundular

04.12.2020 11:41
Manisa ve Muğla'daki hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundular, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkililerini makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkililerini makamında ağırladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanı Aylin Giray, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya ve MUSKİ Kanalizasyon ve Atık Su Dairesi Başkanı Tansel Koralay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Yapılan nezaket ziyaretinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlar ve hizmetler masaya yatırılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Büyükşehir belediyelerinin çevreye verdiği önem üzerine de görüşmelerin yapıldığı ziyarette karşılıklı olarak hediyeler takdim edildi.

Ziyaretin ardından Manisa'nın 40 yıllık vahşi depolama sorununu çözüme kavuşturan Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı'nda incelemelerde bulunuldu. İnceleme sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, tesisin işleyişi hakkında bilgiler verdi. - MANİSA

Manisa ve Muğla'daki hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundular
Manisa ve Muğla'daki hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundular
Manisa ve Muğla'daki hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundular

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Manisa, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa ve Muğla'daki hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundular - Son Dakika


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