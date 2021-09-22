Manisa'da 24 bin 40 dekar araziye su sağlayacak baraj için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kurulacak ve bölgedeki 24 bin 40 dekar araziye can suyu verecek Kelebek Barajı'nın inşasına başlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temelden 22 metre yüksekliği olan ve 22 milyon 920 bin metreküp hacimli barajda, su tutma testleri yapıldı, sulama inşaatı da başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, proje kapsamında yaklaşık 74 bin metre boru döşeneceğini belirterek, "Bu projede Koca Dere'yi iletim hattı gibi kullanacağız. Kelebek Barajı'nda biriken su önce dere yatağına salacağız, 10 kilometre sonra inşa edeceğimiz bir regülatörde suyu yeniden tutup, şebekeye dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Projeden Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahallelerinin faydalanacağını belirten Çınar, Kelebek Barajı'nın bölge üreticisine 2021 yılı rakamlarıyla yılda 23 milyon 840 bin lira ek gelir ile 1200 kişiye ek istihdam olanağı sağlanacağını kaydetti.