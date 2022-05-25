Mansur Yavaş: Can Dostlarımız İçin Türkiye'nin En Kapsamlı Kısırlaştırma Seferberliğini Başlattık - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Can Dostlarımız İçin Türkiye'nin En Kapsamlı Kısırlaştırma Seferberliğini Başlattık

25.05.2022 22:05

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Can dostlarımız için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattık. Rehabilitasyon merkezimiz ve anlaştığımız özel klinikler aracılığıyla yılda 25 bin dostumuzu kısırlaştıracak, kontrolsüz popülasyon artışını da engelleyeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Can dostlarımız için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattık. Rehabilitasyon merkezimiz ve anlaştığımız özel klinikler aracılığıyla yılda 25 bin dostumuzu kısırlaştıracak, kontrolsüz popülasyon artışını da engelleyeceğiz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sokak hayvanları için kısırlaştırma seferberliğini başlattıklarını duyurdu. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımı şu mesaj ile duyurdu:

"Can dostlarımız için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattık. Rehabilitasyon merkezimiz ve anlaştığımız özel klinikler aracılığıyla yılda 25 bin dostumuzu kısırlaştıracak, kontrolsüz popülasyon artışını da engelleyeceğiz."

Sokak hayvanlarının ABB Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından toplanmasını gösteren videoda ABB yetkilisi, "Almış olduğumuz hayvanlarımızı rehabilitasyon merkezimize ya da anlaşmalı özel kliniklerimize sevkini bu araçlarla sağlıyoruz" dedi.

"5 GÜN POSTOPERATİF BAKIMLARI TAMAMLANDIKTAN SONRA ALINDIKLARI ORTAMA TEKRAR GERİ BIRAKILACAKTIR"

Aynı videoda, ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan da şunları söyledi:

"Sokak hayvanları popülasyonunun büyükşehirlerde çok hızlı artması sonucu istenmeyen olaylar yaşanmakta ve yoğun şikayetler alınmaktadır. Sokak hayvanlarının yakalanma ihalesini gerçekleştirdik. Hem kendi kliniklerimizde hem de OHHAD ile yapmış olduğumuz proje kapsamında özel hayvan hastanelerinde kısırlaştırma operasyonu yapılacak ve 5 gün postoperatif bakımları tamamlandıktan sonra alındıkları ortama tekrar geri bırakılacaktır. Kontrolsüz popülasyon artışının önüne kısa sürede geçmiş olacağız."

Mansur Yavaş: Can Dostlarımız İçin Türkiye'nin En Kapsamlı Kısırlaştırma Seferberliğini Başlattık
Mansur Yavaş: Can Dostlarımız İçin Türkiye'nin En Kapsamlı Kısırlaştırma Seferberliğini Başlattık
Mansur Yavaş: Can Dostlarımız İçin Türkiye'nin En Kapsamlı Kısırlaştırma Seferberliğini Başlattık
Mansur Yavaş: Can Dostlarımız İçin Türkiye'nin En Kapsamlı Kısırlaştırma Seferberliğini Başlattık

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Kaynak: ANKA

Rehabilitasyon, Mansur Yavaş, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

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