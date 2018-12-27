Son Dakika Haberleri: Mansur Yavaş, DP'yi Ziyaret Etti (2)

Mansur Yavaş, DP'yi Ziyaret Etti (2)

19 dakika önce

- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklaması CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın açıklaması ANKARA - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklaması
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın açıklaması
ANKARA - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:59 Kaynak: AA

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Gültekin Uysal, Mansur Yavaş, Güncel
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