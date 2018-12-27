Mansur Yavaş, DP'yi Ziyaret Etti (2)
19 dakika önce
- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklaması CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın açıklaması ANKARA - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
'ın açıklaması CHP
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
'ın açıklaması
ANKARA - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:59 Kaynak: AA
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