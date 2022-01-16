Manyas Gölü'nde avlanmaya çıkan balıkçı kayboldu - Son Dakika

BALIKESİR'de, avlanmak için Manyas Gölü'ne açılan balıkçı Osman Arı (61) kayboldu. Teknesi sazlıkların arasında bulunan Arı için AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra diğer balıkçı arkadaşları da arama çalışması başlattı.

Manyas ilçesi, kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan evli ve iki çocuk babası Osman Arı sabah saat 06.30 sıralarında otomobiliyle, teknesinin bulunduğu kırsal Hamamlı Mahallesi'ne gitti. Burada teknesini alarak Manyas Gölü'ne açılan Arı'nın evde dönüş saati olan 11.00'de geri dönmemesinden şüphelenen eşi ve oğlu durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin göl ve kıyıda başlattığı arama çalışmalarında Osman Arı'ya olduğu tespit edilen tekne sazlıkların arasında çalışır halde bulundu. Arı'nın son olarak görüldüğü bölgede arama çalışmalarına dalgıç ekipleri de destek verirken, herhangi bir ize rastlanılmadığı belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmalara; sabahın ilk saatleri itibariyle tekrar başlanacağı öğrenildi.