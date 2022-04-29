Manyas'ta çarpışan iki aracın sürücüleri yaralandı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Gönen ilçesi istikametinden Manyas'a doğru seyreden M.Y'nin (35) kullandığı 10 TD 538 plakalı otomobil, kırsal Şevketiye Mahallesi'nden anayola çıkmak isteyen M.M. (78) yönetimindeki 10 ABP 115 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler M.Y. ve M.M, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.