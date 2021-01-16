Manyas'ta kar yağışı çocukları sevindirdi - Son Dakika

Manyas'ta kar yağışı çocukları sevindirdi
16.01.2021 18:23
Manyas'ta kar yağışı çocukları sevindirdi Manyas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Manyas'ta kar yağışı çocukları sevindirdi
BALIKESİR - Manyas'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Manyas'ta kar yağışı şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşatmazken, yollarında açık olduğu belirtildi. Manyas'ta kar yağışı doğal güzellikleri ortaya çıkardı. Karı gören çocuklar kendilerine sokak ve bahçelere atarak, arkadaşlarıyla kartopu oynayıp, kardan adam yaparak karın tadını çıkardılar. Kar yağışı hala ince, ince yağmaya devam ediyor.
Son Dakika Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi