BALIKESİR TAM KAPANMA SÜRECİNDE MANYAS'TA MEYDANLAR VE SOKAKLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde dün akşam saatleriyle birlikte tüm ülkede uygulamaya konulan tam kapanma kapsamında meydan ve sokaklar boşaldı.

Manyas'ta tam kapanmadan muaf kişilerin dışında meydan ve sokaklarda dolaşan olmazken, bu konudaki tedbirlerin de sıkı bir şekilde uygulandığı gözlendi. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız da ilçe Emniyet Amiri Enes Dündar ile birlikte ilçe meydanında bulunan polis noktasındaki denetimlere katıldı. Kaymakam YIldız, "Her hangi bir olumsuzluk yaşamadık, kolluk kuvvetlerimiz tüm araç ve kişileri izin konusunda sorguluyorlar. Ben ilçe halkıma kurallara azami hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki! Birlikte hareket edersek ve kişisel anlamda sorumluluk bilincini taşırsak kısa zamanda inşallah normal sürece geçeriz." dedi.