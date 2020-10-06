Maraş: Kuzey Kıbrıs'ta 46 yıldır kapalı olan bölge Perşembe günü açılacak - Son Dakika
BBC

Maraş: Kuzey Kıbrıs'ta 46 yıldır kapalı olan bölge Perşembe günü açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, 1974'ten bu yana iskana kapalı tutulan Maraş'ın Perşembe günü açılacağını duyurdu.

Maraş: Kuzey Kıbrıs'ta 46 yıldır kapalı olan bölge Perşembe günü açılacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyen Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, 1974'ten bu yana iskana kapalı tutulan Maraş'ın Perşembe günü açılacağını duyurdu.

Tatar, "Halkımız Perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Kuzey Kıbrıs'ta 1974'ten beri iskana kapalı tutulan Maraş bölgesinin açılması, adadaki iki taraf arasındaki müzakere başlıklarından birisiydi.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının sonunda Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde yaşanan arızanın giderilmesi dolayısıyla düzenlenen törene video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan: Birçok yeri rahatsız edecek

"Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maraş'ın açılmasının birçok yeri rahatsız edeceğini" söyledi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Tasarruf Türk makamlarına aittir. Perşembe sabahından itibaren kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu KKTC ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Mülkiyet hakkına saygı gösterilip Maraş'ın tümü açılmalı. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Maraş'ın açılması kararının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum."





Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmaların üzerinde milli bir dava olarak gördüklerini söyleyen Tatar da, "Bunun için Kıbrıs'taki tüm siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sizin de desteğinizle adada kalıcı barış ve huzurun tesisi yönünde önemli bir adım olarak gördüğüm Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC'ye hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı: Ankara ve Kıbrıs'ta yapılan düzenlemeler seçimlerimize müdahaledir

Erdoğan ve Tatar'ın açıkladığı karara Kuzey Kıbrıs yönetimindense farklı tepkiler geldi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kararı 11 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale olarak yorumladı.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Maraş'ın açılacağı haberine yönelik olarak Twitter'dan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın mesajını yayımladı.

Kıbrıs gazetesi Yeni Düzen de, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın, Erdoğan ve Tatar'ın yaptığı "Maraş açıldı" açıklamasını eleştirerek "Maraş'ın açılması projesi bu değildir" dediğini aktardı.





Kuzey Kıbrıs'ta 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçime bağımsız aday olarak giriyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman da seçimde öne çıkan adaylar arasında.

Hükümet ortağı olan Halkın Partisi'nin (HP) lideri, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da bağımsız aday oldular.

Erdoğan: Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı şansı yok

Tatar'la düzenlediği ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir senaryonun başarı şansının olmadığını yineleyerek, "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir. Son yapılan Avrupa Birliği Zirvesi'nde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türklerinin hakkını teslim edenler, iş icraata geldiğinde ellerini taşın altına koymaktan kaçınıyor. Garantileri çağ dışı bulanlara vereceğimiz en iyi cevap, böyle bir zihniyete 21'inci yüzyılda yer olmadığıdır. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir" mesajını verdi.

Maraş bölgesi her müzakerede yeniden gündeme geliyor

Kıbrıs'a harekat düzenleyen Türk ordusu, 1974'ün Ağustos ayında Maraş'a girdiğinde çoğunluğu Rum ya da Yahudi olan halk birkaç saat içinde tüm eşyasını bırakıp kısa bir süre sonra geri dönmeyi planlayarak kaçtı. Bölge 46 yıldır terk edildiği haliyle duruyor.

Savaşın ardından sadece Türkiye'nin kabul ettiği, adanın kuzeyinde ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgeyi kendi sınırları içinde saydı.

Birleşmiş Milletler (BM) ise 1974 ve öncesindeki yasal sahipleri dışında kimsenin bölgeye yerleşemeyeceği kararı aldı. Bu karara rağmen Türk ordusu bölgeden çekilmedi, bölge dikenli tellerle çevrildi.

Kapalı Maraş'a 46 yıldır Türk askeri ve BM askeri dışında kimse giremiyor. İçeride kullanımda olan sadece BM'ye ait bir bina ve Türk askerine ait bir orduevi var.

Daha önce Kuzey ve Güney yönetimleri arasında yapılan müzakerelerde Kıbrıs Cumhuriyeti, eski mal sahiplerinin bölgeye dönmesini talep ederken Türk tarafı, yönetimin Türk tarafında kalmasını ve turistik işletmelerin vergilerinden yararlanmayı istiyor.

Maraş: Kuzey Kıbrıs'ta 46 yıldır kapalı olan bölge Perşembe günü açılacak
Maraş: Kuzey Kıbrıs'ta 46 yıldır kapalı olan bölge Perşembe günü açılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tatar, Maraş, Türk, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 21:47

Son Dakika Dünya Maraş: Kuzey Kıbrıs'ta 46 yıldır kapalı olan bölge Perşembe günü açılacak - Son Dakika Dünya

BBC

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