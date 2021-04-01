30 yaşındaki Burak Deniz'in Covid-19 pozitif çıktı. Sete ara vermek zorunda kalan oyuncu, evinde tedavi altına alındı.

Gazeteci Oya Doğan'ın haberine göre; Burak Deniz'in partneri Alina Boz'un Covid-19 test sonucunun ilerleyen saatlerde belli olacağı öğrenildi.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçek ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.

Burak Deniz bir süredir Maraşlı dizisinde yer alıyor.