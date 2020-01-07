Maraton koşmak damar yaşını küçültüyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Maraton koşmak damar yaşını küçültüyor - Son Dakika

Maraton koşmak damar yaşını küçültüyor

6 saat önce

İngiltere'de yapılan bir araştırma, bir maratona hazırlanmanın 42 kilometreden fazla koşmanın, kalp ve damar sağlığını olumlu etkilediğini gösterdi.

Maraton koşmak damar yaşını küçültüyor, System.String[]

İngiltere'de yapılan bir araştırma, bir maratona hazırlanmanın 42 kilometreden fazla koşmanın, kalp ve damar sağlığını olumlu etkilediğini gösterdi. Araştırmaya göre koşmaya yeni başlayanların damar yaşı bu şekilde 4 yaş küçülüyor.

Barts and University College London'da görevli bilim insanları, Londra Maratonu'na katılan 138 yeni atletin verilerini inceledi.

Araştırmada, altı aylık antrenman sonucunda atletlerin damarlarının gençleşmenin işareti olarak daha elastik hale geldiği saptandı. Bunun da kalp krizi ve inme riskini azaltacağı belirtiliyor.

Atletlerin tansiyonu da ilaç kullanan bir kişinin etkilerini göstererek, düştü.

Yarışmaya hazırlanmaya başlamadan önce en az fit olanlar, antrenmanlardan en fazla fayda sağlayanlar oldu.

İngiltere Kalp Vakfı'na göre, daha düşük seviyede aerobik egzersizleri de aynı etkiyi yapıyor.

Ne kadar hızlı koştular?

Atletler 42,195 kilometreyi ortalama 5 saatte koştular.

Tehlikeli mi?

Tanı konulmamış ancak mevcut bir kalp rahatsızlığından muzdarip bazı atletlerin maraton sırasında öldükleri oldu ancak bu oldukça nadir görüldü.

Araştırma ekibinin başındaki Doktor Charlotte Manistry, "Kalp hastalığı ya da diğer sağlık sorunları olanlar öncelikle doktorlarıyla konuşmalı" diyor ve ekliyor:

"Ancak pek çok kişi için, egzersiz yapmanın faydaları taşıdığı risklerden çok daha fazla."





Maratona en iyi nasıl hazırlanılır?

Antrenman yapmaya, maratondan aylar önce başlanması, her antrenman öncesi ısınma hareketleri yapılması ve koşulan mesafenin aşama aşama artırılması gerekiyor.

Koşular arasında dinlenmek için bazı günleri boş bırakmak, eklem ve kasların iyileşmesini ve güçlenmesini sağlıyor.

Uzmanlar, herhangi bir endişe varsa doktora danışılmasını öneriyor.

Sağlıklı kalmak için ne kadar egzersiz yapmak gerekli?

Her hafta yetişkinlere bu ikisinden birini yapmaları tavsiye ediliyor:

İnsanlara en az haftada iki kez, şınav ve mekik çekip ağırlık kaldırma, kasları güçlendirici aktiviteler yapmaları da öneriliyor.

İngiltere Kalp Vakfı'ndan Profesör Metin Avkiran, "Egzersizin faydaları yadırganamaz. Faal olmak kalp krizi ya da inme geçirme riskinizi ve erken ölüm ihtimalini azaltıyor" diyor.

Kalp Krizi, İngiltere, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:35 
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