MARBLE İzmir Fuarı'na Geri Sayım Başladı

(İZMİR)- Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı ve sektörünün en büyük küresel buluşması MARBLE İzmir – 30. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı. 9-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek fuar için ilk doğal taş alana getirildi. Toplam iki Eyfel Kulesi ağırlığındaki 20 bin ton blok taş, Türkiye'nin en büyük fuar alanı Fuar İzmir'de sergilenecek.

Doğaltaş sektörünün en büyük küresel etkinlikleri arasında yer alan İzmir Mermer Fuarı için hazırlıklar sürüyor. MARBLE İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı 9 – 12 Nisan'da Fuar İzmir'de kapılarını 30. kez açacak. Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'nin 81 ilinden sektör profesyonellerini ağırlayacak fuarda binin üzerinde renk renk blok doğal taş ve sektörel makineler sergilenecek. Fuar sağladığı ticaret hacmiyle bu yıl da Türkiye ve kent ekonomisine can suyu olacak, doğal taş sektörüne ise güç katacak.

İlk doğal taş Fuar İzmir'de

30. MARBLE İzmir'de sergilenmek için Fuar İzmir'e getirilen ilk doğal taş Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki taş ocağından çıkarılan ve uluslararası piyasada Afyon Gold ve Calacatta Viola olarak adlandırılan mermer bloğu oldu. Tonlarca ağırlıktaki mermer blok özenli bir çalışmayla sergileme alanına indirildi.

Her biri 20 tonluk dev taşlar

Fuarda sergilenecek blokların her birinin ağırlığı 20 tonu aşabiliyor. Bini aşkın bloğun getirileceği fuar alanında sergilenecek mermerlerin toplam ağırlığı ise yaklaşık 10 bin ton olduğu bilinen Eyfel Kulesi'nin iki katına ulaşarak 20 bin tonu bulacak.

Cumalıoğlu: Bin civarında katılımcı bekliyoruz

Dünyanın dört bir yanından katılımcısı, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısıyla öncü olan Mermer Fuarı'nda kurulum hazırlıklarının başladığını bildiren İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, "İlk mermer blok alanımıza indirildi. Dünyanın her tarafından binin üzerinde blok, bin civarında katılımcı bekliyoruz. Düzenlediğimiz fuarlarla sanayi ve ticarete katkı sağlamaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için çalışmayı ve bu güzel ülke için üretmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.