Marc Veyrat - 'Sufle yaparken İngiliz çedar peyniri kullandığı' iddia edilen Fransız şef, üç...

Fransa'da üç Michelin yıldızlı restoranın şefi Marc Veyrat, üçüncü yıldızını kaybedince Michelin restoran rehberini hazırlayanlara dava açtı.

Nanterre'de görülen davada mahkeme bugün Michelin'in neden şefin yıldızını düşürdüğünü açıklayıp açıklamayacağına karar verecek.

Michelin rehberi genelde yıldız verirken veya yıldızları düşürürken gerekçeleri açıklamıyor. Bugünkü mahkemede verilecek karar "fine dining" restoranların değerlendirilmelerindeki şeffaflık açısından bir dönüm noktası olarak görülüyor.

"Savoyard" tarzı siyah geniş şapkası ve yerel otlar ve yerel ürünlerle yarattığı "botanik" yemekleriyle bilinen Fransız şef Marc Veyrat, Michelin denetçilerinin "yeteneksiz" olduğunu söyledi.

Fransız Alplerindeki '"Maison des Bois" restoranının sahibi ve şefi olan Veyrat, geçen yıl Ocak ayında, bir yıldır sahibi olduğu üç Michelin yıldızdan birini kaybetti.

Michelin denetçileri, Veyrat'ın Fransızların, tarifi 18. yüzyıla dayanan geleneksel yemeklerinden olan suflenin içine İngiliz çedar peynirini koyduğunu iddia etti. Sufle genellikle Fransız ve İsviçre peynirleriyle yapılıyor.

'Hatalarını kabul etsinler'

Michelin yıldızını kaybetmek Veyrat için büyük bir sürpriz oldu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Veyrat, "Fransa'da Michelin'e büyük saygım var ama benim restoranımla ilgili hata yaptılar ve bu hatalarını kabul etmeleri lazım" dedi.

Veyrat, kayak yaparken yaralandığı için dokuz yıl mutfağa girememişti. Daha sonra da restoranının yanması üzerine üç yıl şeflik yapamadı. Bu zorlu yılların ardından mutfağa dönen Veyrat, Maison des Bois restoranıyla üç Michelin yıldız aldı.

Bir yıldızı geçen yıl Ocak'ta kaybeden Veyrat, Mart ayında, Michelin rehberinin yeni müdürü Gwendal Poullennec'le bir araya geldi. Poullennec, 2019 yılı Michelin yıldız rehberi açıklanmadan yalnızca birkaç ay önce bu göreve gelmişti.

Mart ayındaki görüşmede Veyrat'ya, "kullandığı deniz tarağının pamuk gibi" olduğu söylendi, Veyrat ise aslında yediklerinin "deniz tarağı değil, yerel bir balık türü" olduğunu söyledi.

Bu tartışmadan da sonra Michelin denetçilerini "beceriksizlikle" suçlayan Veyrat, Eylül ayında rehberi hazırlayanlara dava açtı.

Şef Veyrat, denetçilerin restoranını ziyaret ettiklerini kanıtlamalarını ve tadım sırasında aldıkları yazılı notları paylaşmaları talebinde bulunuyor.

Veyrat ayrıca, Michelin rehberi kararından sonra yaşadığı depresyon için sembolik 1 euro'luk tazminat ödenmesini istiyor.

Mahkemenin Veyrat lehine karar alması, Michelin kararlarından memnuniyetsiz olan diğer şefler için de bir dönüm noktası olacağı belirtiliyor.

'Narsist diva'

Geçen yıl işlerinin %7 oranında arttığını söyleyen Veyrat, "Benim gerçekten onlara ihtiyacım yok. Noel ve Yeni Yıl'da bile tamamen doluyuz. Daha önce hiç bu kadar dolu olmamıştık. İsterlerse bütün yıldızlarımı alsınlar" dedi.

Michelin avukatları ise açılan davanın "yargının suiistimal edilmesi" olduğunu söyledi ve Veyrat için "narsist diva" dedi.

Michelin avukatları, kurumun itibarına verilen zarar nedeniyle 30 bin euro tazminat istiyor.

Geçen hafta AFP'ye konuşan Michelin avukatı Richard Malka, kendilerini "Bu, ülkemizdeki eleştiri ve fikir özgürlüğüne saygı meselesidir. Meşru bir şekilde eleştirilebilecek kamuya mal olan birinin veya başkasının alıganlığı yüzünden bu özgürlük yok edilemez" sözleriyle savundu.

Kasım ayında görülen duruşmada Malka, Michelin rehberinin restorana giden müşteriler için olduğunu ve "şefler tarafından sahiplenilemeyeceğini" söyledi.

Avukat Malka, mahkemenin Veyrat lehine karar vermesi durumunda, yemek, edebiyat, sinema veya başka bir alanda eleştirmenlik yapanların bundan sonra "elleri titremeden değerlendirme yapmaya da cesaret edemeyeceklerini" ifade etti.

Veyrat'nın avukatı Emmanuel Ravanas ise Michelin'in iddialarını reddedip, müvekkilinin "pahalı yemeklerinin sert bir şekilde eleştirilmesine alışık olduğunu" söyledi.

Avukat Ravanas, Kasım'daki duruşmada "Biz eleştiriyi yasaklamak için burada değiliz. Mevcut kriterlerin doğru uygulandığından emin olmak istiyoruz. İfade özgürlüğünü bahane ederek kafanıza göre istediğinizi yazmaya hakkınız yok" diye konuştu.

Veyrat, hayatının büyük bir bölümünü, Annecy yakınlarında Alp Dağları'nın yaklaşık 1.600 metre tepesindeki evinde yemek yaparak geçirdi.

Kasım ayındaki duruşmadan birkaç gün önce Veyrat, Michel'in rakibi restoran değerlendirme kuruluşu Gault & Millau rehberi tarafından "üstün nitelikli yemeklerin ölümsüz 10 isminden biri" seçilmişti.

Gault & Millau'nun ölümsüzler listesinde Alain Ducasse ve Guy Savoy da vardı.