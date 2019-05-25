Marcelo'dan transfer cevabı
3 saat önce
Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, Lyon'dan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak Lyon'da kalacağını söyledi.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:40 Kaynak: İHA
'ın eski yıldızı Marcelo, Lyon
'dan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak Lyon'da kalacağını söyledi. Fransa
Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, takımdan ayrılacağına dair çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Kendi açıklamasında Lyon'dan ayrılacağını söyleyen Marcelo, bunun bir çeviri hatası olduğunu açıkladı ve ifadelerini düzelterek Lyon'dan ayrılmayacağını ifade etti. - İSTANBUL
Beşiktaş, Dorukhan Toköz İçin Kapıyı 10 Milyon Eurodan Açacak
Özcan Deniz'in Yıllar Önce Gusül Abdesti Alma Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı
Survivor Sabriye, Sosyal Medya Hesabından Bikinili Pozunu Paylaştı
Demet Akalın'dan Şarkısını Okuyan Ceylan Koynat'a Engel