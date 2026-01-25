Mardin 1969 Spor - Somaspor Maçı Ertelendi - Son Dakika
Mardin 1969 Spor - Somaspor Maçı Ertelendi

25.01.2026 13:01
Yoğun kar yağışı nedeniyle Mardin 1969 Spor - Somaspor maçı başka bir tarihe ertelendi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanması gereken Mardin 1969 Spor - Somaspor maçı hava koşulları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. Somaspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te oynanması planlanan Mardin 1969 Spor - Somaspor karşılaşması, takım kafilemizin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşadığı aksaklıklar sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iptal edilmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı

Kaynak: DHA

