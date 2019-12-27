Mardin Büyükşehir Belediyesi, Süryani vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerin Süryanı vatandaşların bayramını kutladı.

Noel bayramı Süryani vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın gönderdiği çeşitli hediyeleri vatandaşlara takdim etti.

Mardin'de farklı dillerin ve dinlerin yüzyıllardır iç içe huzur içinde yaşadığını kaydeden Yaman, bayramda Süryani vatandaşların yanlarında olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Hem bölge hem de Mardin'in huzuruna katkı sağlayan Süryanilerin her zaman yanlarında olacaklarını aktaran Yaman, "Bugünler mutluluğunuzu artırır, dostluklarımızı pekiştirir. Büyükşehir Belediyesi olarak Süryani hemşehrilerimizin bayram günlerinde yanlarında olmak istedik. Süryani hemşehrilerimizi, mardinmasa ekiplerimiz vasıtasıyla evlerinde ziyaret ediyor ve mutluluklarına ortak oluyoruz." dedi.

Vatandaşlar da Vali ve Belediye Başkan Vekili Yaman'a teşekkür etti.