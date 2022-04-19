Mardin Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında Dört Tanbur, dinleyici ile buluştu.

Tanbur ustaları Özata Ayan, Cüneyt Bayraktar, Muhammet Enes Üstün ve Ahmet Yağmur Kucur'un oluşturdukları Dört Tanbur grubu ezgi ve ilahiler seslendirdiler, tanburun hikayesini, yolculuğunu ve musikideki önemini anlattılar.

Müzik dinletisi sonunda herkesin kulağında bir tanbur tınısı kalmasını isteyen Dört Tanbur, dinleyicilere güzel bir gece yaşattı.