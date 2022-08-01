Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması

01.08.2022 15:15
Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışması sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin yol yapım ve onarım çalışması sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Artuklu- Kızıltepe, Ömerli- Yeşilli, Nusaybin-Midyat- Dargeçit, Savur-Mazıdağı- Derik ilçelerini birbirine bağlayan yollarda yürütülen çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, 200 bin metrekare olarak ihaleye çıkılan parke taşı döşemesinin 185 bin metrekaresinin uygulandığı, kalan 15 bin metrekarelik kısmının da çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Kendi imkanlarıyla kurdukları asfalt plentinde de üretimin başladığı aktarıldı.

YORUMLAR
500
Yarım asır ömrünü güvercinlere adadı, tecrübesini kitaba aktardı Yarım asır ömrünü güvercinlere adadı, tecrübesini kitaba aktardı Ömrünün yarım asrını güvercinlere adadı, tecrübesini kitaplaştırdı Ömrünün yarım asrını güvercinlere adadı, tecrübesini kitaplaştırdı
Kaynak: AA

Kızıltepe, Nusaybin, Dargeçit, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:30:28. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement