Açıklamada, 200 bin metrekare olarak ihaleye çıkılan parke taşı döşemesinin 185 bin metrekaresinin uygulandığı, kalan 15 bin metrekarelik kısmının da çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Nusaybin, Dargeçit, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de yol yapım ve onarım çalışması - Son Dakika

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