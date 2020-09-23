Mardin'de 1 terörist tutuklandı - Son Dakika

Mardin'de 1 terörist tutuklandı

Yaklaşık bir hafta önce güvenlik güçlerince ikna edilerek teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Mardin'de 1 terörist tutuklandı, System.String[]

Yaklaşık bir hafta önce güvenlik güçlerince ikna edilerek teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İstihbarat Başkanlığı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikna edilerek 15 Eylül 2020 tarihinde Nusaybin 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız, teçhizatsız bir şekilde teslim alınan ve adli işlemleri tamamlanan Fedakar Mardin kod adlı H.Ö. isimli teröristin, çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Nusaybin, Mardin, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 1 terörist tutuklandı - Son Dakika

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