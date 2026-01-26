Mardin'de Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saat 11.00 sularında, özel bir hastane önünde, Ateş ve Çeçen aileleri arasında alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavga sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki Suud Çeçen hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılanlardan 54 yaşındaki bir kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.