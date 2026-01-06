Mardin'de Buzlanma Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) – Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 gün önce etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle ana arterlerde yaşanan buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Vali Ozan Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kar yağışının ardından ara sokaklarda biriken kar yığınlarının henüz temizlenmemesi dikkat çekerken, ana yollarda meydana gelen yoğun buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor. Vali Ozan Caddesi'nde buzlanma nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Sürücüler, tuzlama ve yol açma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek duruma tepki gösterirken, yetkililer buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamalarda, sürücülerin takip mesafesini korumaları ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, kaldırımlarda yeterli önlem alınmaması nedeniyle oluşan yoğun buzlanma yayaların geçişini güçleştirirken, araç sahiplerinin de buzla kaplanan araçlarını bulundukları yerden çıkarmakta zorlandıkları ifade edildi.