Mardin'de Buzlanma Yaşamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mardin'de Buzlanma Yaşamı Olumsuz Etkiliyor

06.01.2026 02:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de kar sonrası oluşan buzlanma ulaşımı aksatıyor, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) – Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 gün önce etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanma, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle ana arterlerde yaşanan buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Vali Ozan Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kar yağışının ardından ara sokaklarda biriken kar yığınlarının henüz temizlenmemesi dikkat çekerken, ana yollarda meydana gelen yoğun buzlanma sürücülere zor anlar yaşatıyor. Vali Ozan Caddesi'nde buzlanma nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Sürücüler, tuzlama ve yol açma çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek duruma tepki gösterirken, yetkililer buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamalarda, sürücülerin takip mesafesini korumaları ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, kaldırımlarda yeterli önlem alınmaması nedeniyle oluşan yoğun buzlanma yayaların geçişini güçleştirirken, araç sahiplerinin de buzla kaplanan araçlarını bulundukları yerden çıkarmakta zorlandıkları ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Mardin, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Buzlanma Yaşamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Pazar yerini hedef aldılar 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı Pazar yerini hedef aldılar! 50 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı
Mardin’de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Trump “Grönland’a ihtiyacımız var“ dedi, tepkiler art arda geldi Trump "Grönland'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi
ABD’den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi ABD'den Maduro operasyonu açıklaması: Barışçıl seçenekler defalarca reddedildi

06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
23:25
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi
22:25
Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray
Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 07:03:45. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Buzlanma Yaşamı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.