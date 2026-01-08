Mardin'de Cinayet Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis - Son Dakika
Mardin'de Cinayet Sanıklarına Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

08.01.2026 14:20
Mardin Artuklu'da iki sanık, tasarlayarak kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 yıl önce bir kişiyi sert cisimle vurarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan tutuklu 2 sanığa, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki 12 Aralık 2025'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet'e verilen hüküm hakkında yazılan gerekçeli kararda, sanıklar ile müştekilerin ifadelerine yer verildi.

Sanıkların maktulün evinin bulunduğu mahallede araçla dolaştıkları ve keşif yaptıkları belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıklar, maktulün evini, evin çıkışını ve yolu rahatlıkla görebilecek nitelikte park halindeki araçta yaklaşık 5, kafede yaklaşık 17, kafenin dış bahçe kısmında yaklaşık 12 dakika oturdukları, maktulün ikametinden çıkışını müteakip kafeden hızlı bir şekilde ayrılarak arabaya bindikleri, maktulün arkasından yavaş ve takip eder şekilde araçla ilerledikleri, aracı durdurarak hızla ellerinde sopalar ile maktulün arkasından koştukları, maktulün sanıklara yüzünü dönme imkanı olmaksızın sanıkların ekseriyeti maktulün kafasına olmak üzere yaklaşık 26 sopa darbesi vurdukları belirlenmiştir. Sanıkların olay yerinden araçlarına binmek suretiyle hızla uzaklaştıkları, aracın içerisinde sopa haricinde ruhsatsız silahların da mevcut olduğu tespit edilmiştir. Maktulün yerinin tespit edilmesi, silah temin edilmesi, olayın nerede nasıl yapılacağının planlanması, araç temin edilmesi gibi durumların bir günde gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması hususları nazara alındığında, sanıkların maktule yönelik öldürme suçunu tasarlayarak işledikleri anlaşılmıştır."

Kararda, sanıkların eylemin öncesi ve oluşu ile eylem sonrası araç ile olay yerinden kaçışları gözetildiğinde, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi.

Kararın sonuç kısmında, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanıklar, maktul yere düşmesine karşın sopa darbelerine devam ettikleri, olaydan sonra kamera görüntüleri ve araç izleme tutanaklarıyla sabit olmak üzere tereddüt etmeksizin olay mahallinden kaçtıkları tespit edilmiştir. Kendi iradeleriyle teslim olmayıp kolluk marifetince yakalandıkları, pişmanlıklarını gösterecek mahiyette 112 acil servisini aramak, sağlık ve kolluk birimlerine haber vermek gibi tavırlarda bulunmadıkları hususları da gözetilerek sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, suçlamaya ilişkin herhangi bir pişmanlıklarının gözlemlenmemesi dikkate alınarak haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62/1. maddesi uygulanmamıştır. Sanıkların, maktul Resul Derin'e yönelik öldürme kastını doğuracak yoğunluk ve ağırlıkta bir husumet taşıdıkları mahkememizce sabit görülmüş ve kabul edilmiştir."

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında mahkeme heyetince, tutuklu sanıklar Abdulvahap Acet ve Selahattin Acet "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Artuklu ilçesinde, 13 Mart Mahallesi'nde, 22 Haziran 2024'te sert bir cisimle vurularak darbedilen ve sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Resul Derin hayatını kaybetmiş, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Derin'i darbettiği belirlenen Abdulvahap ve Selahattin Acet, kaçtıkları araçla yakalanmış, araçta yapılan aramada 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

