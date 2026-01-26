Mardin'de Etkinlikler 5 Gün Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mardin'de Etkinlikler 5 Gün Yasaklandı

26.01.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valiliği, güvenlik gerekçesiyle 27-31 Ocak tarihleri arasında açık alan etkinliklerini yasakladı.

Mardin Valiliği, il genelinde bazı etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Ocak Salı günü saat 13.00'te Nusaybin ilçesi Nevruz Bulvarı'nda düzenlenmek istenen yürüyüşe ilişkin son dönemde ülke genelinde ve sınır ötesinde yaşanan gelişmeler ile bunun muhtemel etkilerinin dikkate alınarak ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla Mardin ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 27 Ocak 2026 Salı günü saat 00.01'den başlayarak 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, dış ilçelerden yapılmak istenen yürüyüşlere katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur toplanma ve yürüyüşlere katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A. B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mardin Valiliği, Yerel Haberler, Güvenlik, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Etkinlikler 5 Gün Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti Gerçek bambaşka çıktı Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı
Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım Domenico Tedesco: Eğer bu akşam biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler Mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendiler

19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Maçta ilk gol 6. dakikada geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol 6. dakikada geldi
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 20:13:43. #7.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Etkinlikler 5 Gün Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.