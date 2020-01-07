Mardin'de ezanı güzel okuma yarışması - Son Dakika

Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde imam hatip ortaokulları arası ezanı güzel okuma yarışması 1'inci bölge il finali yapıldı.



Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonu konferans salonunda düzenlenen yarışmaya 19 okul katıldı. Yarışma sonunda Savur Başkavak İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden İsmail Yalçin 1'inci oldu. Kızıltepe Dikmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Taşçi 2'nci, Artuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sami Özdemir de 3'üncü oldu.



Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi. - MARDİN