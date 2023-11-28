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Mardin'de hırsızlık şüphelisi ev sahibinin yardımıyla içeri girdi - Son Dakika

Mardin'de hırsızlık şüphelisi ev sahibinin yardımıyla içeri girdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındı ve ev sahibinin yakınları tarafından linç girişiminden polis kurtardı.

28.11.2023 - 17:07,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, ev sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçtı. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı.

Ev sahibini dışarı atıp kapıyı kilitleyen hırsız linçten zor kurtuldu

EV SAHİBİNİ DIŞARI ATIP İÇERİ GİRDİ

Dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi.

Ev sahibini dışarı atıp kapıyı kilitleyen hırsız linçten zor kurtuldu

KAPI ÇİLİNGİR YARDIMIYLA AÇILDI

Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Kızıltepe, Güvenlik, Hırsızlık, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de hırsızlık şüphelisi ev sahibinin yardımıyla içeri girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de hırsızlık şüphelisi ev sahibinin yardımıyla içeri girdi - Son Dakika
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