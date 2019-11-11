Mardin'de düzenlenen Ilısu Barajı ve HES Projesi Sempozyumu başladı.

Vali Mustafa Yaman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında, Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin önemine işaret etti.

Projenin tamamlandığını belirten Yaman, "Çevreye duyarlı, kültür ve tabiat varlıklarına saygılı, bu nedenle de uzun süre devam eden bir proje oldu." dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel de proje kapsamında, kültürel varlıkları koruma kurtarma çalışmaları ile baraj gölü sahasında yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan eserlerin Hasankeyf Müzesi'nde sergilenmeye başladığını anımsattı.

Kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulan müzede 3 binin üzerinde eserin sergilendiğine işaret eden Altunel, şöyle konuştu:

"Hasankeyf'te 24 bine yakın eser bulundu. Küçücük bir ilçe için 5 bin metrekare sergi alanına sahip müzenin yapılmış olması bile bu bölgede çıkması muhtemel eserlerle ilgili bir öngörüydü. Buradaki kültürel alanlar cömertliklerini göstermiş oldu. Dolayısıyla o eserleri şimdi görme zamanı. Hasankeyf'i belki otantik olarak yaşatma imkanı bulamayacağız ama bu müzeyle şehrin kültürü yaşatma imkanını bulmuş oluyoruz."

Sempozyum 3 gün sürecek.