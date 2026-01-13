Mardin'de Kar Nedeniyle Eğitime Ara

(MARDİN)- Mardin Valiliği, beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü dört ilçede tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Mardin'de beklenen kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Mardin Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13 Ocak Salı günü söz konusu ilçelerde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.