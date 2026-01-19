Mardin'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Mardin'de etkili olan kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesinin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, belediye ve karayolları ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla koordinasyon içerisinde sahada görev yapıyor.
İl genelinde 62 araç ve 168 personel ile çalışmalar yürütülürken, yollarda, tuzlama ve kar temizleme faaliyetlerine devam ediliyor.
Sürücüler, kış lastiği kullanmaları ya da araçlarında zincir bulundurmaları ile trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarıldı.
