Mardin'de market yandı - Son Dakika
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Mardin'de market yandı

28.05.2022 12:26
Mardin'de market yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gedikhane Mahallesinde bulunan markette yangın çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gedikhane Mahallesinde bulunan markette yangın çıktı. Market tamamen yandı.

Edinilen bilgilere göre, Gedikhane Mahallesinde bulunan Şerif Savaş'a ait markette henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında markette bulunan raflar ve ürünler tamamen yanarken market kullanılmaz hale geldi.

Yangın sonrası bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN

Mardin'de market yandı
Mardin'de market yandı
Mardin'de market yandı
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Market kapısında tekmeli yumruklu kavga kamerada Market kapısında tekmeli yumruklu kavga kamerada DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI DÜZCE'DE KERESTE ATÖLYESİ YANDI
Kaynak: İHA

Nusaybin, Market, Yangın, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de market yandı - Son Dakika


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