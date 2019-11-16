Son Dakika Haberleri: Mardin'de Mazıdağı, Savur ve Derik belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika Dünya Mardin'de Mazıdağı, Savur ve Derik belediyelerine kayyum atandı - Son Dakika Dünya

Mardin'de Mazıdağı, Savur ve Derik belediyelerine kayyum atandı

6 saat önce

Mardin'de Mazıdağı, Savur ve Derik belediyelerine kayyum atandı

Mardin'de Mazıdağı, Savur ve Derik belediyelerine kayyum atandı, System.String[]

Mardin'de HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik Belediyelerine kayyum atandı.


Valilikten yapılan açıklamada Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı.

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Mazıdağı, Mardin, Derik, Savur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:47 
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