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Mardin'de Mazıdağı, Savur ve Derik belediyelerine kayyum atandı
6 saat önce
Mardin'de Mazıdağı, Savur ve Derik belediyelerine kayyum atandı
Mardin'de HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik Belediyelerine kayyum atandı.
Valilikten yapılan açıklamada Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındığı hatırlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:47
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