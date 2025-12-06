Genç üsteğmen feci şekilde can verdi

Bu şeytan aletine binmeyin be kardeşim, Allah rahmet eylesin.

yol yolcu :

iyi hoşta 4 tekerli araçlardada kazalar oluyor ve bir sürü çoluk çocuk yetim öksüzz kalıyor. yani mesele 2 teker yada 4 teker değil.asıl mesele fizik yasasıdır.yerçekimi kanunudur.birçok sürücü bu konu hakkında eğitim bile almadan ehliyet alıyorlar.üsteğmenimizin mekanı cennet olsun.