Genç üsteğmen feci şekilde can verdi

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çölova Mahallesi mevkiinde saat 13.00 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi.
Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün (28) kontrolünü yitirdiği motosikleti, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çürüttü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yusuf Çürüttü'nün cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
