Genç üsteğmen feci şekilde can verdi

06.12.2025 15:39  Güncelleme: 16:54
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 28 yaşındaki Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü motosikletin kontrolden çıkıp tarlaya savrulması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Çölova Mahallesi mevkiinde saat 13.00 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi.

MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Piyade Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün (28) kontrolünü yitirdiği motosikleti, yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çürüttü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yusuf Çürüttü'nün cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Bu şeytan aletine binmeyin be kardeşim, Allah rahmet eylesin. 9 0 Yanıtla
    yol yolcu yol yolcu :
    iyi hoşta 4 tekerli araçlardada kazalar oluyor ve bir sürü çoluk çocuk yetim öksüzz kalıyor. yani mesele 2 teker yada 4 teker değil.asıl mesele fizik yasasıdır.yerçekimi kanunudur.birçok sürücü bu konu hakkında eğitim bile almadan ehliyet alıyorlar.üsteğmenimizin mekanı cennet olsun. 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
