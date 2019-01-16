Son Dakika Haberleri: Mardin'de Mühimmat Ele Geçirildi

Mardin'de Mühimmat Ele Geçirildi

40 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçeleri kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Mardin'de Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçeleri kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin ve Derik ilçeleri kırsal alanlarında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarına ait sığınak ve barınaklarda arama-tarama faaliyeti yapılmıştır. Bu kapsamda, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet şarjör, 12 adet 7,62 milimetre fişek, 12 adet büyük tüp, 14 adet küçük tüp, 4 kilogram patlayıcı madde, 20 metre infilaklı fitil, 3 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 600 adet pil, 200 metre bakır kablo ve çok sayıda örgütsel doküman, kitap, giyecek, yiyecek ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:13 Kaynak: İHA

Derik, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa
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