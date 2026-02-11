Mardin'in Artuklu ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Tilkitepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilenemeyen 06 DNP 283 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulanan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?