Mardin'de "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Artuklu Üniversitesi, Mardin Toplum Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve İl Sağlık Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Parkına kadar sürdü.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek gerekir. Böylece ülkemizde obezite ile ilişkili hastalıkların görülme sıklığını azaltmak amacıyla düzenlenen etkinlik farkındalık oluşturma anlamında değerlidir." dedi.