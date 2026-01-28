Mardin'de Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Tutuklandı

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde iki grup arasında çıkan ve Suud Çeçen'in (56) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,