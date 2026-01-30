Mardin'de Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon

Mardin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen sosyal medya dolandırıcılığında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Artvin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.