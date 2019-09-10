Mardin'de terör operasyonu: 1 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist yakalandı

Operasyonlarda teröristlerin sakladıkları mühimmat ele geçirildi

MARDİN - Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 terörist de sağ ele geçirildi. Operasyonlarda, teröristlerin sakladığı çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada 10 Eylül 2019 Salı günü İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Artuklu ilçesi Elmabahçe kırsalında gerçekleştirilen Kılıç 152 operasyonunda, 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği 3 teröristin de sağ yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 şarjörü, 145 adet AK-47 fişeği, 1 adet silah üstü dürbün, 1 adet el telsizi, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet radyo, 3 adet not defteri, güneş paneli, 1 adet çakı ve 1 muşta, 1 adet tıraş makinesi, 2 adet kulaklık, 1 adet el feneri, 1 adet silah alev gizleyen, 1 adet cüzdan, 1 adet sim kart, 15 adet 100 ABD doları, 1 adet ses kayıt cihazı, 2 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 2 adet panço, 1 adet termal kıyafet, 2 adet elektrikli fünye, 1 adet hasarlı el bombası ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan teröristlerin üzerinden 1 adet av tüfeği, 2 adet cep telefonu, 39 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.